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Медведев о ценах на бензин: два дня на консультации

© Фото: rawpixel
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Ранее Счетная палата России сделала заключение, что планируемое в следующем году увеличение акциза на бензин может вновь привести к резкому росту цен на топливо.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на наблюдающийся рост цен на бензин и поручил Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями, передает РИА Новости.

"Хотел бы одну важную позицию обозначить, она волнует огромное количество людей. Я имею в виду цены на нефтепродукты. Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин", — заявил Медведев во время совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

В связи с этим он дал поручение Минэнерго и Козаку совместно с нефтяными компаниями разработать и принять "дорожную карту" работы и "режимное соглашение" по поддержанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Повышение цен на бензин
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"Либо буквально в ближайшие дни мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильна", — подчеркнул премьер.

"Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить", — заключил Медведев.

Козак отметил, что ситуация напряженная. По словам вице-премьера, необходимо не только гарантировать насыщение рынка необходимым объемом топлива, но и гарантировать положительную маржинальность для независимых АЗС.

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"Необходимо снижение оптовых цен. ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании. — прим. ред.) для своих АЗС имеют возможности сегодня удерживать цены, и на АЗС ВИНКов проблем не существует. Но 60% заправок у нас сегодня не принадлежат ВИНКам, поэтому необходимо находить выход из этой ситуации", — заключил вице-премьер.

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
© Sputnik /
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Теги:
бензин, нефтепродукты, Дмитрий Медведев, Россия


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