Открытие горнолыжного сезона в Сочи запланировано на 14 декабря

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Горнолыжные курорты в Сочи готовятся к зимнему сезону: 6 ноября закроются практически все подъемники на курорте "Роза Хутор", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский.
Он рассказал, что открытие сезона катания намечено на 14 декабря — тогда гости смогут опробовать трассы. А праздник в честь начала катания пройдет неделей позже – 22 декабря.
По словам сотрудников курорта, новый подъемник серьезно разгрузит действующую канатку. Дело в том, что южный склон очень популярен у туристов, там есть хорошие трассы для новичков и много возможностей для фристайла. А в октябре этого года на южном склоне открылся и самый большой в районе Сочи водопад — "Золотой", его высота составляет 77 метров. В высокий сезон туристам порой приходится проводить по часу в очереди на подъемник "Эдельвейс".
Канатная дорога нового поколения D-Line австрийского производства — первый подъемник такого типа в России. Кабины новой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре.
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Дорога протянется до отметки 2200 метров над уровнем моря, перепад высот составит 600 метров, пропускная способность — 2400 человек в час. Она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс".