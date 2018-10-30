В Индонезии начали ДНК-экспертизу тел жертв авиакатастрофы

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Полиция Индонезии начала ДНК-экспертизу фрагментов тел, найденных при крушении самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

© AFP 2018 / Adek Berry Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение у западного побережья Явы

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела десяти погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX. Также водолазы доставили 14 мешков с фрагментами тел. Они были направлены на ДНК-экспертизу.

Сообщается, что, образцы ДНК были собраны у 152 родственников. По словам заместителя начальника индонезийской полиции Ари Доно Сукамто, по меньшей мере 15 экспертов-криминалистов и ДНК-экспертов работают над идентификацией фрагментов тел. Поисковая операция продолжается.

Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява>>

Лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы в понедельник 29 октября. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.