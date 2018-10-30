В Индонезии начали ДНК-экспертизу тел жертв авиакатастрофы

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Полиция Индонезии начала ДНК-экспертизу фрагментов тел, найденных при крушении самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела десяти погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX. Также водолазы доставили 14 мешков с фрагментами тел. Они были направлены на ДНК-экспертизу.
Сообщается, что, образцы ДНК были собраны у 152 родственников. По словам заместителя начальника индонезийской полиции Ари Доно Сукамто, по меньшей мере 15 экспертов-криминалистов и ДНК-экспертов работают над идентификацией фрагментов тел. Поисковая операция продолжается.
Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява>>
Лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы в понедельник 29 октября. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.