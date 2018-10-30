Эрдоган рассказал о планах проведения "масштабной операции" против сирийских курдов

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время его страна начнет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, передает РИА Новости.
Анкара считает YPG (силы самообороны курдов), контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, террористической организацией, сотрудничающей с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).
В январе Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, в марте город перешел под контроль турецкой армии.
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Как заявлял Эрдоган, Турция намерена создать к востоку от Евфрата зону безопасности. Он подчеркивал, что Анкара продолжит антитеррористические операции в приграничных регионах Сирии и Ирака.