Эрдоган рассказал о планах проведения "масштабной операции" против сирийских курдов

Эрдоган подчеркнул, что подготовка уже закончена, и активная фаза операции начнется в самое ближайшее время.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время его страна начнет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, передает РИА Новости.

© REUTERS / Marko Djurica Турецкие военные обстреляли позиции сирийских курдов

"Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом очистим холм за холмом", — отметил он, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Анкара считает YPG (силы самообороны курдов), контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, террористической организацией, сотрудничающей с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).

В январе Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, в марте город перешел под контроль турецкой армии.

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Как заявлял Эрдоган, Турция намерена создать к востоку от Евфрата зону безопасности. Он подчеркивал, что Анкара продолжит антитеррористические операции в приграничных регионах Сирии и Ирака.