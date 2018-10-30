Трамп намерен запретить выдачу гражданства по рождению детям нелегалов

Президент США Дональд Трамп высказался за запрет на предоставление гражданства по праву рождения в отношении детей, рожденных в семьях незарегистрированных мигрантов.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен подписать закон о запрете гражданства по праву рождения в отношении детей, рожденных на американской территории в семьях незарегистрированных мигрантов, сообщает RT со ссылкой на Axios.

"Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребенка, а потом этот ребенок становится гражданином Соединенных Штатов… со всеми преимуществами… Это нелепо, этому нужно положить конец", — приводит издание слова президента.

В сентябре администрация США подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт.

Также в августе Трамп назвал американское миграционное законодательство самым глупым в мире. По его мнению, нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после многолетних юридических разбирательств.