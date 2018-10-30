Представители Boeing примут участие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники Boeing примут участие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.
По его словам, в расследовании примут участие десять американских специалистов. Представители Boeing должны прибыть в Индонезию 31 октября.
Как сообщалось ранее, специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) подключились к расследованию авиакатастрофы в Индонезии.
В поисково-спасательных операциях участвуют специалисты агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas), национальной армии и национальной полиции Индонезии, а также местные рыбаки и 50 дайверов.
Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява>>
Лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы в понедельник 29 октября. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.