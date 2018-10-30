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Здание министерства иностранных дел РФ

МИД России: нельзя допустить новую провокацию с химоружием в Сирии

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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В российском МИД подчеркнули, что о подготовке провокации с применением химического оружия сообщается в письмах, которые правительство САР регулярно направляет в Совет Безопасности ООН.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Нельзя допустить, чтобы провокация с применением химического оружия повредила запуску политического диалога и усилиям по деэскалации ситуации в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

"Из различных источников поступает все больше тревожной информации, что на территории Сирийской Арабской Республики отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ. К таким усилиям с готовностью подключаются активисты печально известной псевдогуманитарной организации "Белые каски", специализирующейся на постановочных съемках", — заявило дипведомство.

Соответствующей информацией располагают и российские военные, находящиеся в Сирии.

Районы вокруг цитадели в Алеппо после освобождения от боевиков. Съемка с дрона
© RUPTLY.
"Белые каски" готовятся к провокации с химоружием в Алеппо
"Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти САР. Российской Федерации, а заодно и Ирану попутно будут вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности", — подчеркнули в российском дипведомстве.

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"Абсолютно очевидно, что основная цель химических провокаций экстремистов — дать очередной предлог внешним противникам законного правительства в Дамаске для осуществления агрессивных действий, подобных противоправным ракетным ударам США, Великобритании и Франции по САР в апреле с.г., подорвать налаживание политического процесса, притормозить восстановление страны и возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к родным очагам. Допустить этого нельзя. Сами сирийцы должны определить будущее своей страны, поставив заслон провокациям и планам по смене режима в САР", — отметили в российском МИД.

Теги:
химоружие, МИД РФ, Сирия, Россия


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