Американские СМИ указали на следующую жертву ИГ*

Иностранные боевики ИГ* после поражении террористов в Сирии и Ираке будут возвращаться домой и будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри своих стран, считают авторы статьи в National Interest.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Следующей страной, где ИГ* может укрепить свои позиции, станет Иордания, утверждает американское издание National Interest.

Как пишет РИА Новости, в статье National Interest отмечается, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ*. Ситуацию в стране усугубляют проблемы безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

В связи с поражениями ИГ* в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные террористы будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны.

National Interest подчеркивает, что угрозу также будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек от общего населения страны в 9,5 миллиона жителей. Из-за плохих условий пребывания они представляют благодатную почву для семян радикализма, и поэтому могут присоединиться к террористам.

*Запрещенная на территории России террористическая организация