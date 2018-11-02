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Эксперты прогнозируют рост цен на лекарства в России с 2019 года

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Отмечается, что одной из причин роста цен на отечественные лекарственные препараты может стать новая статья расходов производителей на маркировку, призванную убрать контрафакты из аптек.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. В России с 2019 года ожидается рост цен на лекарства в среднем на десять процентов, передает РИА Новости со ссылкой на Аптечную гильдию, участников рынка и экспертов.

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© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
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Повышение цен, в частности на импортные медикаменты, объясняется ростом курса валюты. При этом отечественные производители также намерены увеличить цены из-за использования зарубежных компонентов в производстве и "других факторов".

Эксперты уточняют, что если рублю в ближайший месяц удастся укрепить свои позиции, то повышения цен на отечественные препараты можно будет избежать.

Специалисты утверждают, что на цену медикаментов повлияет и повышение НДС до 20 процентов, несмотря на то, что изменение налога на сами лекарства не распространяется. Влияние НДС объясняется расходами на транспортные услуги, электроэнергию и другие. 

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Однако, подорожание может обойти стороной препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важных — порядка 700 медикаментов от самых распространенных и опасных заболеваний. Эксперты утверждают, что государство в ближайшее время не позволит изменить цены на такие лекарства.

Теги:
лекарства, Россия


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