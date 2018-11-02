Количество пострадавших на Кубани превысило 720 человек

В четверг сообщалось о почти 600 пострадавших, 560 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Представитель оперативного штаба на месте ЧС в Краснодарском крае рассказал РИА Новости, что число пострадавших в результате наводнения и схода селевых потоков превысило 720 человек.

"По состоянию на 06:00 пятницы, число пострадавших составляет 722 человека", — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что в больницах остаются 26 человек, еще шесть выписаны. Медицинская помощь амбулаторно оказана 690 пострадавшим.

По словам собеседника агентства, в шести пунктах временного размещения находятся 160 человек, в том числе 49 детей.

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Проливные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи на прошлой неделе вызвали наводнение. Был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. МЧС сообщало о 29 населенных пунктах, в которых были подтоплены 2365 жилых домов, погибли шесть человек, еще двое пропали без вести. В четверг сообщалось о почти 600 пострадавших, 560 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.