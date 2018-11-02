Вырванные страницы: египтянина оштрафовали на российско-абхазской границе

Гражданина Египта привлекли к административной ответственности после того, как он предъявил пограничникам недействительный документ.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. На российско-абхазской границе задержали гражданина Египта, его привлекли к административной ответственности после того, как он предъявил на паспортный контроль недействительный документ, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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"В заграничном паспорте гражданина Египта были вырваны страницы. Выяснилось, что уроженец Африканского континента уже не один год проживает в России. Он обосновался в Брянске, там же обзавелся семьей. Однако для законного пребывания на территории России, с целью обновления миграционной карты, иностранец периодически покидал ее пределы", — говорится в сообщении.

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