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Крушение Boeing 737 в Индонезии

Пловцы ВМФ Индонезии обнаружили двигатель Boeing 737

© Sputnik / Сора Соча
Новости
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Ранее сообщалось, что поисковые команды подняли из воды части разбившегося самолета, включая шасси и сидения.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Боевые пловцы элитного подразделения (Kopaska) вооруженных сил Индонезии обнаружили двигатель потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Крушение Boeing 737 в Индонезии
© Sputnik / Букбис Чандра Исмет Бэй
Обнаружен фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing 737
Двигатель был обнаружен в ходе подводной операции в четверг вечером, команде пловцов удалось зафиксировать координаты места, рассказал изданию командир подразделения.

"Сегодня мы опять начнем погружения в месте, где, как мы думаем, произошло крушение самолета", — цитирует агентство слова представителя поисковой команды.

Ранее были найдены фрагменты самолета и останки пассажиров, однако фюзеляж и бортовые регистраторы пока не обнаружены. Поисковые команды расширили район работ. В среду на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.

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Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

Теги:
Boeing 737, индонезия


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