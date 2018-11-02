Пловцы ВМФ Индонезии обнаружили двигатель Boeing 737

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Боевые пловцы элитного подразделения (Kopaska) вооруженных сил Индонезии обнаружили двигатель потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.
"Сегодня мы опять начнем погружения в месте, где, как мы думаем, произошло крушение самолета", — цитирует агентство слова представителя поисковой команды.
Ранее были найдены фрагменты самолета и останки пассажиров, однако фюзеляж и бортовые регистраторы пока не обнаружены. Поисковые команды расширили район работ. В среду на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.
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Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.