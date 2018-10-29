Авиакатастрофа в Индонезии: фотографии с места трагедии

Лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта и через несколько минут пропал с радаров диспетчеров. Позднее у берегов Западной Явы были найдены крупные обломки, указывающие на крушение лайнера.

По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.

Командир рухнувшего самолета запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров и упасть в море у берегов Индонезии.

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщил, что спасателям удалось обнаружить шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета в районе западного побережья острова Ява.

Кадры с места ужасной трагедии – в фотоподборке Sputnik Азербайджан.