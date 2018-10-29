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Авиакатастрофа в Индонезии: фотографии с места трагедии

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  • Родственники пассажиров самолета Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Пассажиры у стойки авиакомпании Lion Air в аэропорту Индонезии
  • Предположительные обломки самолета авиакомпании Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Спасательные работы на месте крушения самолета Lion Air flight JT610 в Индонезии
  • Родственники пассажиров самолета Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Спасательные работы на месте крушения самолета Lion Air flight JT610 в Индонезии
  • Предположительные обломки самолета авиакомпании Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Родственники пассажиров самолета Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Спасатели во время подготовки к поиску выживших после крушения самолета Lion Air flight JT610 в Индонезии
  • Родственники пассажиров самолета Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Карта, показывающая поисковую операцию на месте крушения самолета Lion Air flight JT 610 в Индонезии
  • Родственница пассажиров самолета Lion Air flight JT610, упавшего в море
  • Спасатель указывает на карте место падения самолета Lion Air flight JT 610 в Индонезии
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Самолет упал в море в районе западного побережья острова Ява. Родственники пассажиров самолета Lion Air flight JT610, упавшего в море.

Лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта и через несколько минут пропал с радаров диспетчеров. Позднее у берегов Западной Явы были найдены крупные обломки, указывающие на крушение лайнера.

По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.

Командир рухнувшего самолета запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров и упасть в море у берегов Индонезии.

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщил, что спасателям удалось обнаружить шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета в районе западного побережья острова Ява.

Кадры с места ужасной трагедии – в фотоподборке Sputnik Азербайджан.

Теги:
авиакатастрофы, индонезия


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