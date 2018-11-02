Силы донецких ПВО сбили пять украинских беспилотников за неделю

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Подразделениям противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение прошедшей недели удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.
"За прошедшую неделю средствами ПВО ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время полета над территорией нашей республики", — сообщил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.