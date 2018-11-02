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Ситуация на линии разграничения в ДНР

Силы донецких ПВО сбили пять украинских беспилотников за неделю

© Sputnik / Геннадий Дубовой
Новости
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Ранее Петр Порошенко выразил уверенность в том, что миротворческая миссия ООН в Донбассе с "мощным мандатом и широким кругом полномочий" поможет восстановить мир на украинской земле.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Подразделениям противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение прошедшей недели удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

"За прошедшую неделю средствами ПВО ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время полета над территорией нашей республики", — сообщил он.

Машина миротворцев ООН
РИА Новости
Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе: установят мир на украинской земле
Басурин отметил, что летательные аппараты были оснащены зажигательными боеприпасами. Учитывая характер боекомплекта, в военном ведомстве республики сделали вывод, что они были предназначены для поражения гражданских объектов и объектов инфраструктуры, поскольку по своим техническим характеристикам нанести вреда военным объектам они не могут.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения
Теги:
беспилотники, Донбасс, Украина


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