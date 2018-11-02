Матвиенко о деле Вышинского: это средневековье необходимо немедленно прекратить

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что структуры ЕС, следящие за соблюдением прав человека и свободы слова, должны принимать более активное участие в судьбе арестованного на Украине Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.
"Мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова. Тем более, что очевидно, что дело (Вышинского) шито белыми нитками", — сказала она журналистам.
"Но это слова, а нужны действия, нужен результат", — подчеркнула Матвиенко.
Матвиенко сказала, что преступно обвинять журналиста за его профессиональную деятельность и рассказываемую им "правду, не угодную властям".
"В 21-м веке на европейском континенте это средневековье необходимо немедленно прекратить. Полгода уже незаконно за решеткой содержится человек, и все это знают, и причину тоже знают", — заявила она.
Спикер СФ считает, что преследование Вышинского говорит лишь о том, что подобные недоказанные серьезные обвинения могут быть предъявлены "любому, кто говорит правду о ситуации на Украине".
Здоровье Вышинского серьезно подорвано, ему необходима медицинская помощь, подчеркнула Матвиенко.
"На Вышинского оказывалось серьезное давление в досудебном порядке. Сегодня известно, и это заметно, что его здоровье серьезно подорвано, он находится в тяжелых условиях… Необходимо срочно предоставить ему независимую медицинскую экспертизу, независимую помощь", — сказала она журналистам.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.