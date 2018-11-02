Матвиенко о деле Вышинского: это средневековье необходимо немедленно прекратить

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян охарактеризовала позицию западных стран по делу Кирилла Вышинского как лицемерную.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что структуры ЕС, следящие за соблюдением прав человека и свободы слова, должны принимать более активное участие в судьбе арестованного на Украине Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"Мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова. Тем более, что очевидно, что дело (Вышинского) шито белыми нитками", — сказала она журналистам.

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В надежде на то, что в этом вопросе позиции России и Евросоюза совпадают, спикер напомнила, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ уже говорил о серьезной обеспокоенности сложившейся ситуацией.

"Но это слова, а нужны действия, нужен результат", — подчеркнула Матвиенко.

Матвиенко сказала, что преступно обвинять журналиста за его профессиональную деятельность и рассказываемую им "правду, не угодную властям".

"В 21-м веке на европейском континенте это средневековье необходимо немедленно прекратить. Полгода уже незаконно за решеткой содержится человек, и все это знают, и причину тоже знают", — заявила она.

Спикер СФ считает, что преследование Вышинского говорит лишь о том, что подобные недоказанные серьезные обвинения могут быть предъявлены "любому, кто говорит правду о ситуации на Украине".

Здоровье Вышинского серьезно подорвано, ему необходима медицинская помощь, подчеркнула Матвиенко.

"На Вышинского оказывалось серьезное давление в досудебном порядке. Сегодня известно, и это заметно, что его здоровье серьезно подорвано, он находится в тяжелых условиях… Необходимо срочно предоставить ему независимую медицинскую экспертизу, независимую помощь", — сказала она журналистам.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.