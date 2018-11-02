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Памятник “Мы и наши горы”, сооруженный на высоком холме у въезда в город Степанакерт

Лавров высказался о переговорах по Нагорному Карабаху

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Глава МИД России считает, что до окончания "бурных" внутриполитических процессов в Армении вряд ли можно говорить о конкретных вариантах нагорно-карабахского урегулирования.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вести серьезные переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась, передает РИА Новости.

"Договоренность, которая была достигнута в ходе встречи и.о. премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Душанбе, заключалась в том, что контакты нужно продолжать, что министры иностранных дел будут встречаться и что, конечно, и Армения, и Азербайджан готовы работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем", — подчеркнул Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Понимаем, что пока внутриполитические процессы не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли можно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечение полноценного нагорно-карабахского урегулирования", — отметил он.

Заседание парламента Армении. Архивное фото
© Sputnik / Aram Nersesyan
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Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра. Этим шагом он рассчитывал создать формальный повод для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе разгоревшегося военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан не отступает от идеи сохранения своей территориальной целостности, Армения отстаивает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Теги:
переговоры, Никол Пашинян, Сергей Лавров, Азербайджан, Армения, Россия


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