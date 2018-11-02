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Президент РФ В. Путин

Путин выступил за возвращение военной разведке названия ГРУ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
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Путин подчеркнул, что как Верховный главнокомандующий высоко ценит доклады и аналитические материалы, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости.

Посольство Российской Федерации в Великобритании.
© Sputnik / Алекс Макнотон
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"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", — заявил Путин, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим столетием образования военной разведки.

Разведка, считает Путин, остается неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков. Слова президента России зал встретил бурными аплодисментами.

"Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа", — сказал глава государства.

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Главное управление Генерального штаба было образовано в 2010 году, после переименования Главного разведывательного управления Генштаба. Глава ведомства — генерал-полковник Игорь Коробов.

Теги:
Главное разведывательное управление РФ, Владимир Путин, Россия


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