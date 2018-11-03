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Президент США Дональд Трамп

Трамп анонсировал санкции против Ирана в стиле "Игры престолов"

© REUTERS / Leah Millis
Новости
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Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что в ближайший понедельник Вашингтон внесет в санкционный список более 700 компаний в рамках антииранских ограничений.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп презентовал введение новых санкций против Ирана, сделав пост в твиттере в стиле популярного американского сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости.

В свою очередь Трамп опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану "Игры престолов" — "Зима близко".

В мае США в одностороннем порядке вышли из иранской сделки и восстановили все санкции против Тегерана, в том числе в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. В Вашингтоне отмечали, что намерены свести экспорт иранской нефти к нулю.

Другие участники иранского соглашения, включая Россию, раскритиковали решение США и призвали стороны к соблюдению условий сделки.

Теги:
Игра престолов (сериал), Дональд Трамп, Иран, США


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