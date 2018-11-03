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На месте ДТП с участием поезда

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до грузовика было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. В Краснодарском крае в результате ДТП с участием поезда и грузовика пострадали почти двадцать человек, сообщается в субботу на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

В Краснодарском крае столкнулись четыре большегруза
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер.

С жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда, из которых трое граждан Белорусии и один гражданин Украины. В числе пострадавших трое детей. Четверым пострадавшим, в том числе водителю грузовика, потребовалась госпитализация. Также в результате столкновения получили серьезные травмы машинист и помощник машиниста. 

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Ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.

Теги:
ДТП, столкновения, Краснодарский край, Россия


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