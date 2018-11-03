Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до грузовика было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. В Краснодарском крае в результате ДТП с участием поезда и грузовика пострадали почти двадцать человек, сообщается в субботу на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю Смертельная авария в Краснодарском крае: столкнулись четыре большегруза

Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер.

С жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда, из которых трое граждан Белорусии и один гражданин Украины. В числе пострадавших трое детей. Четверым пострадавшим, в том числе водителю грузовика, потребовалась госпитализация. Также в результате столкновения получили серьезные травмы машинист и помощник машиниста.

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Ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.