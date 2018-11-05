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Президент США Дональд Трамп

Трампу не понравилось, как Саудовская Аравия использует оружие США в Йемене

© REUTERS / Leah Millis
Новости
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Речь идет об инциденте, когда арабская коалиции в августе нанесла авиаудар по автобусу, перевозившему детей в Йемене.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Саудовская Аравия неумело использует американское оружие в Йемене, заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios, сообщает РИА Новости.

"Это ужасно, что произошло с автобусом с детьми в Йемене… Беспокоит ли это меня?— Это недостаточно сильное выражение (того, что я чувствую). Это люди, которые просто не знают, как обращаться с оружием", — сказал Трамп.

Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah
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Американский лидер отметил, что внимательно следит за ситуацией в Йемене, отвечая на вопрос, могут ли США прекратить продавать оружие Саудовской Аравии.

"Это самое ужасное место на земле сейчас… Я буду говорить с Саудовской Аравией. И я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют", — ответил он на вопрос

С начала военных действий в Йемене в 2015 году и вмешательства в конфликт арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией власти Омана пытались играть роль посредника между сторонами конфликта, стремясь убедить коалицию прекратить наносить удары по Йемену. В Омане состоялись несколько раундов межйеменских переговоров, которые не принесли успеха.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией 9 августа нанесла авиаудар по автобусу в районе Дахян в провинции Саада на севере Йемена. О десятках жертв среди мирного населения сообщили органы власти повстанцев-хуситов и Международный комитет Красного креста (МККК). По данным МККК, в результате удара погибли 50 человек, большинство из которых дети.



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