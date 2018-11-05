В Индонезии рассказали о причине крушения лайнера Lion Air

Лайнер авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Индонезии в понедельник 29 октября, разрушился при соприкосновении с водой на большой скорости.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Индонезии, разрушился при касании о воду на большой скорости, сообщает RT со ссылкой на портал Detik.

© Sputnik / Сора Соча В Индонезии в ходе поисковой операции погиб водолаз

По словам руководителя Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, при столкновении с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах. Это удалось установить благодаря данным черного ящика.

Данные самописца содержат 69 часов информации о летных часах лайнера. При этом предстоит найти второй черный ящик, который содержит запись переговоров экипажа.

Таджахоно также рассказал, что обломки лайнера сосредоточены в радиусе не более 500 метров. Как указывается, самолет разрушился при контакте с водой на высокой скорости. Он подчеркнул, что при взрыве обломки находились бы на большем радиусе.

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Ранее один из бортовых самописцев самолета был поднят на поверхность. Во время операции по поиску лайнера погиб водолаз.

В понедельник 29 октября примерно через 13 минут после вылета из аэропорта лайнер пропал с радаров. На его борту находились 189 человек, никто не выжил.