США возобновили действие санкций против Ирана

Американские санкции против Ирана вступили в силу в понедельник 5 октября.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. США возобновили действие ограничительных мер против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года, сообщает РИА Новости. CC0 Россия, Индия и Иран запустят новый транспортный коридор

Санкции начали действовать в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 по Москве).

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в список внесены более 600 отдельных лиц и компаний. По его словам, ограничения "должны повлиять на поведение иранского режима". Помпео также подчеркнул, что санкции уже оказали "огромное влияние" на экономику Ирана, поскольку европейские партнеры заранее начали вывод своего бизнеса из страны.

На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с помощью санкций США хотели парализовать экономический рост страны, однако лишь укрепили самодостаточность Ирана, который "в течение многих лет импортировал все, а теперь выработал привычку все производить".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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В мае 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Тегераном. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Часть санкций начала действовать еще 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.