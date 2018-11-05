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Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 21 января 2018 года

Вопросы глобализации обсудят на предстоящем Давосском форуме

© AP Photo. Markus Schreiber
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Глобальное сотрудничество станет главной темой Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik.  Глобализация и взаимодействие в период четвертой индустриальной революции станет основной темой Всемирного экономического форума, который пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента форума Берге Бренде.

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Официально тема форума звучит как "Глобализация 4.0: построение глобальной архитектуры в период четвертой индустриальной революции". Речь идет о взаимодействии государств и отдельных игроков в период активного развития новых технологий, таких как блокчейн, криптовалюты и другие.

"Для нас как международной организации очень важно обеспечить глобальное сотрудничество, потому что то, с чем мы сегодня сталкиваемся, — геополитические темы, мультиполярный мир, мультиконцептуальный мир, геоэкономические вызовы, те вызовы и возможности, которые связаны с четвертой индустриальной революцией, — для них нужно больше взаимодействия", — сказал Бренде.

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По словам Бренде, в настоящее время наблюдается недостаток взаимодействия на глобальном уровне для противостояния современным вызовам и угрозам как в геополитике, так в области экологии и изменения климата. Поэтому сегодня необходимо сформировать общие рамки взаимодействия всех игроков, о чем пойдет речь на ежегодном форуме в Давосе в январе.

Среди других важных тем для дискуссии президент форума отметил Brexit и изменение экономического климата в Евросоюзе.

Теги:
экономика, форумы, глобализация


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