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Художественное изображение черной дыры в созвездии Девы, поглощающей рекордные количества материи

Ученые предполагают, что обнаружили в космосе корабль пришельцев

© AP Photo. NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weiss
Новости
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Астрофизики утверждают, что астероид имеет идеальные пропорции, чтобы выдерживать столкновения с космической пылью и не иметь при этом избыточную массу, которая помешала бы межгалактическим полетам.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Ученые Шмуэль Бяли и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики считают, что межзвездный астероид Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии из-за своей схожести со световым зондом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, который был опубликован на портале библиотеки Корнеллского университета.

Астероид над Землей
© Фото: Fotolia / 3000ad
Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле
Астрофизики отмечают, что после того, как загадочное космическое тело покинуло пределы Солнечной системы, оно ускорилось, а не замедлилось, как это должно было произойти. Исследователи исключили вывод о том, что это могло случиться благодаря выбросу газа изнутри космического тела, так как такое явление присуще кометам, которой Оумуамуа не является.

Ускорение из-за выброса газа вызвало бы эффект вращения астероида, чего при наблюдении за ним также не наблюдалось, указали Бяли и Леб.

Ученые пришли к выводу, что загадочный объект мог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения. Подобный источник энергии позволил бы, например, инопланетному зонду путешествовать по Галактике, не нуждаясь ни в чем, кроме солнечного света, необходимого для подпитки, считают ученые.

Допуская вероятность того, что объект может быть естественного происхождения, так как он не излучает никаких радиосигналов, которые можно обнаружить доступными человечеству средствами, Бяли и Леб все же предполагают, что астероид может оказаться недействующим солнечным парусом, который является частью древнего космического корабля.

Хэллоуинский астероид 2015 TB-145 в форме черепа
J. A. Peñas/SINC
Хэллоуин в космосе: к Земле приближается астероид в форме черепа
Таким образом, астрофизики всерьез допускают вероятность того, что Оумуамуа может быть специально построенным инопланетянами искусственным объектом.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, двигающийся через Солнечную систему. Он был обнаружен на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Робертом Уэриком 19 октября 2017 года.

Ввиду неоднозначности классификации и крайней необычности орбиты, вытянутости и ускорения объекта, Стивен Хокинг и некоторые другие аналитики и эксперты в свое время не исключали инопланетного происхождения объекта.

Впервые в истории: опубликовано видео с поверхности астероида>>

Солнечный парус (также называемый световым парусом или фотонным парусом) — устройство, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

Теги:
пришельцы, США


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