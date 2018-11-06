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Власти и нефтяники России совместно стабилизируют рынок топлива

© Sputnik / Игорь Зарембо
Новости
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Министерству энергетики и антимонопольному ведомству поручено обеспечить ежедневный мониторинг выполнения соглашения.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Соглашение о стабилизации ситуации на рынке топлива России между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой и нефтяными компаниями должно быть подписано до 7 ноября, при этом кабмин оставляет за собой право использования системных мер для стабилизации рынка топлива, если участники соглашения будут уклоняться от его подписания или нарушат его предписания, передает РИА Новости со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака.

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В документе подчеркнуто, что Минэнерго и ФАС выполнили взятые на обязательства по подготовке до 1 ноября проекта соглашения между ведомствами и производителями нефтепродуктов в Росии о принятии мер для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов.

"Минэнерго, ФАС РФ до 7 ноября 2018 года совместно с ПАО "НК Роснефть", ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "НК "Русснефть", ПАО "Газпром нефть", АО "Новый поток", АО "Нефтегазхолдинг", ПАО "Лукойл", ОАО "ТАИФ-НК" и ПАО "Татнефть" обеспечить подписание соглашений", — сказано в протоколе.

Также Минэнерго и ФАС, в случае не исполнения какими-либо нефтяными компаниями пунктов соглашения, в срок до 9 ноября необходимо внести в правительство предложения о введении системных мер стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, следует из документа.

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"Обо всех случаях выявления нарушения обязательств и принятых мерах по их устранению незамедлительно докладывать в правительство РФ, а также информировать все хозяйствующие субъекты. В случае невыполнения каким-либо хозяйствующим субъектом требований об устранении допущенных нарушений не позднее, чем в трехдневный срок, внести в правительство РФ предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов", — подчеркивается в документе.

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Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ 31 октября согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

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Теги:
бензин, Правительство РФ, Александр Козак, Россия


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