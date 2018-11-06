Грызлов о ситуации в Донбассе: Украина наращивает силы на линии соприкосновения

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе, стягивают к линии соприкосновения БМП и тяжёлые минометы, передает РИА Новости.

"На сегодняшней встрече контактной группы вновь обсуждались меры контроля выполнения соглашения о режиме прекращения огня. На ряде участков линии соприкосновения ВСУ продолжают наращивать концентрацию сил и боевых средств. Среди прицельно применяемого ими вооружения продолжают фиксироваться не только стрелковое оружие, но и миномёты калибров 82 и 120 миллиметров, боевые машины пехоты", — сказал Грызлов журналистам по итогам встречи.

© AFP 2018 / ANATOLII STEPANOV ЛНР предупредила о прибытии техники ВСУ к линии соприкосновения

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.