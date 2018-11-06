На борту МКС перестал работать один из компьютеров

Ранее о неполадках одного из компьютеров МКС со ссылкой на неофициальные источники написали СМИ.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. "Роскосмос" подтвердил, что на одном из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой, передает РИА Новости.

© Sputnik / Дмитрий Ловецкий/ POOL AP Астронавт: экипаж МКС останется на орбите "неопределенно долгое время"

"Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", — сказано в сообщении на сайте госкорпорации.

При этом в "Роскосмосе" уверены в том, что "на работу МКС этот сбой никак не повлияет". Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать лишь с двумя рабочими компьютерами, отметили там.

"Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года", — уточнили в госкорпорации.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

"Роскосмос" показал видеозапись аварии "Союза">>

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.