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Обитатели Московского зоопарка

Гибрид осла и зебры появился на свет в Великобритании

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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По словам хозяйки ранчо, детеныш родился здоровым и активным.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В английском графстве Сомерсет недавно родился уникальный детеныш осла и зебры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

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Детенышу дали кличку Зиппи, его отец — осел, а мама — зебра, привезенная на ранчо из Африки. Его раскраска совершенно необычна: тело серое, как у осла, а на ногах  — как будто полосатые гетры. Подобных животных в Великобритании всего два.

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Фермер Кристина Тернер очень волновалась, как пройдет беременность зебры. Чтобы не доставлять стресс животному, даже не возила ее к ветеринару. По словам Тернер, она очень рада, что детеныш родился здоровым.

Теги:
зебры, Великобритания


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