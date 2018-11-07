Гибрид осла и зебры появился на свет в Великобритании

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В английском графстве Сомерсет недавно родился уникальный детеныш осла и зебры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Детенышу дали кличку Зиппи, его отец — осел, а мама — зебра, привезенная на ранчо из Африки. Его раскраска совершенно необычна: тело серое, как у осла, а на ногах — как будто полосатые гетры. Подобных животных в Великобритании всего два.

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Фермер Кристина Тернер очень волновалась, как пройдет беременность зебры. Чтобы не доставлять стресс животному, даже не возила ее к ветеринару. По словам Тернер, она очень рада, что детеныш родился здоровым.