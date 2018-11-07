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Домик в лесу в Финляндии

Опубликован рейтинг самых экологически благополучных стран

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Индекс демонстрирует, в первую очередь, степень загрязнения воздуха и воды. Другие виды загрязнений практически не учитываются.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. По итогам опроса жителей 70 городов Европы был опубликован ежегодный отчет Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором эксперты сайта Numbeo, специализирующийся на сборе статистических данных о городах и странах, выделили места на планете с самой плохой экологической ситуацией, передает РИА Новости.

Горы Абхазии
© Фото : Тенгиз Тарба
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Самой проблемной с точки зрения экологии страной мира стала Монголия. На втором месте Афганистан, а на третьем — Мьянма.

Самая благополучная экологическая обстановка в Финляндии. Немного уступают ей по чистоте Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

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Россия заняла место в середине списка — на 48 месте из 102. Самым грязным городом России был признан Челябинск, на второй строчке – Екатеринбург. Москва и Санкт-Петербург разделили 3 и 4 место экологически проблемных российских городов.

Теги:
экология


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