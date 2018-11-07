Вокзал Аточа в Мадриде эвакуировали по распоряжению полиции

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Вокзал Аточа в Мадриде эвакуируют по распоряжению полиции, сообщили РИА Новости в испанской железнодорожной компании Renfe.
"Мы в настоящее время эвакуируем вокзал Аточа по приказу полиции, движение поездов приостановлено", — сообщила представитель пресс-службы компании, не уточнив причин эвакуации.
Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". Пассажиры сообщили в соцсетях, что их отправили на повторную проверку багажа.
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В настоящее время движение поездов на барселонском вокзале восстановлено.