Вокзал Аточа в Мадриде эвакуировали по распоряжению полиции

Ранее сообщалось, что движение поездов с барселонского вокзала Сантс, прерванное утром из-за подозрения о наличии на вокзале взрывного устройства, восстановлено.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Вокзал Аточа в Мадриде эвакуируют по распоряжению полиции, сообщили РИА Новости в испанской железнодорожной компании Renfe.

"Мы в настоящее время эвакуируем вокзал Аточа по приказу полиции, движение поездов приостановлено", — сообщила представитель пресс-службы компании, не уточнив причин эвакуации.

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Ранее сегодня на некоторое время была прекращена работа барселонского вокзала Сантс. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra рассказали, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX проверяют пути для скоростных поездов на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности.

Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". Пассажиры сообщили в соцсетях, что их отправили на повторную проверку багажа.

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В настоящее время движение поездов на барселонском вокзале восстановлено.