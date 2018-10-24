Сотни овец прошли по улицам испанской столицы

Отара овец из провинции Леон в сопровождении пастушеских собак и всадников прошла по Мадриду.

Центр Мадрида в это воскресенье был перекрыт по необычному поводу: через город гнали овец, стадо буквально оккупировало центральные улицы города, из-за чего автомобилисты были вынуждены искать пути объезда.

В общей сложности стадо овец гуляло по центру испанской столицы около четырех часов. Путь от Леона до столицы – через Паленсию, Вальядолид и Сеговию — занял около месяца.

Перегон овец — это старая традиция. На протяжении многих веков с наступлением холодов скот, который пасется в северных районах Испании, гнали на юг в более теплые районы. Эти маршруты всегда проходили через Мадрид. 26 лет назад власти испанской столицы решили напомнить о старой традиции, с тех пор перегон скота осенью с севера на юг через Мадрид проходит ежегодно.