В Монако миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции

Бизнесмена отпустили на свободу, он покинул здание полиции в Монако и находится у себя дома. При этом он остается под судебным контролем.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву по делу о коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Monaco Matin.

Прокурор Монако подтвердила предъявление обвинений миллиардеру, однако не уточнила, по какой статье. Полиция продолжает оперативно-розыскные действия.

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Вместе с Рыболовлевым обвинения предъявили еще трем людям.

О задержании Рыболовлева, президента футбольного клуба "Монако", накануне сообщила газета Monde. Подчеркивается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Сообщалось также, что в доме у российского бизнесмена прошли обыски.

Защита Рыболовлева обратила внимание на соблюдение презумпции невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката. При этом, как говорится в заявлении защитников, была нарушена тайна следствия.

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Миллиардер Рыболовлев "провел ночь в офисе уголовной полиции Монако". Одновременно была задержана "почти вся бывшая верхушка судебного аппарата" княжества, пишет газета. Эти люди, по данным издания, находятся под стражей в Монако и Ницце. По данным газеты Monaco Matin, все задержанные были "еще раз допрошены" сегодня утром.