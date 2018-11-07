В России снизился уровень социального неравенства

Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет медленно расти, считают эксперты.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Уровень социального неравенства в России в 2017 году оказался самым низким за 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института "Центра развития" НИУ ВШЭ.

"В последние годы инфляция и социальное неравенство снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года", — подчеркивают эксперты.

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Тем не менее они отмечают, что в 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не ясна до конца. За 9 месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года.

"Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84 и 3,08% соответственно), что привело к снижению удельного веса доходов", — поясняют они.

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"В 2019 году потребительская инфляция может ускориться до 5,1%. С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 году по сравнению с 2018 годом это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти. Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс", — прогнозируют авторы доклада.