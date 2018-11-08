Омбудсмен: обвинение участника ДТП, в котором погиб премьер, преждевременное

Хаджарат Тарсман был арестован 11 сентября на два месяца по факту ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. В четверг 8 ноября Сухумский городской суд продлил его арест еще на один месяц и 15 дней.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл в четверг 8 ноября сделала заявление в связи с обвинительными высказываниями представителей государственных органов власти в адрес гражданина Хаджарата Тарсман.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Суд продлил арест задержанному по факту ДТП, в котором погиб премьер

Омбудсмен сообщила, что в офис Уполномоченного по правам человека неоднократно поступали обращения в связи с расследованием резонансного дорожно-транспортного происшествия.

Она отмечает, что после ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Леонид Гагулия, некоторые высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов до решения суда сделали публичные заявления, в которых содержались преждевременные оценки виновности участника ДТП Хаджарата Тарсмана.

"Уполномоченный по правам человека озабочен данными высказываниями должностных лиц в СМИ, поскольку они сделаны до решения суда и таким образом нарушают принцип презумпции невиновности, который призван гарантировать право каждого человека на справедливое судебное разбирательство", — говорит Шакрыл.

Асида Шакрыл обратила внимание на то, что на следующий день после смертельного ДТП, в ходе брифинга министр внутренних дел Аршба Гарри Анатольевич сообщил, что Тарсман совершил столкновение с автомашиной премьер-министра, находясь в состоянии наркотического опьянения.

"В этот же день на сайте Sputnik Абхазия вышла статья, в которой сообщалось (со ссылкой на исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Абхазии Амичба Даура Федоровича), что "водитель автомобиля ВАЗ-2199 Тарсман Х.З. был под действием наркотиков", — отметила она.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что 12 сентября и. о. генпрокурора Амичба дал интервью о ходе расследования, в котором заявил о том, что Тарсман частично признал свою вину.

Омбудсмен обращает внимание на то, что публичные высказывания представителей государственных органов от 9 и 12 сентября носили обвинительный характер. Она уверена, что озвученная информация требовала дополнительного изучения и проверки.

"Уполномоченный призывает Генеральную прокуратуру провести проверку высказываний должностных лиц в СМИ по делу Хаджарата Тарсмана на предмет нарушения норм статьи 288 УК РА "Превышение должностных полномочий" и принять все необходимые меры по опровержению ранее озвученной ложной информации", — говорит Шакрыл.

Она также призвала органы прокуратуры следить за строгим соблюдением принципа презумпции невиновности в течение всего процесса уголовного судопроизводства.