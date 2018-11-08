Российские военнослужащие напишут географический диктант

Более 137 тысяч российских военных примут участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", которая состоится 11 ноября.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Военнослужащие российских военных базах, в том числе дислоцированных в Сирии, напишут географический диктант, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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"Более 137 тысяч военнослужащих примут участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", которая состоится 11 ноября во всех субъектах страны. Военнослужащие смогут написать диктант на более чем 1 тысячи площадок, оборудованных в местах дислокации соединений и воинских частей, в том числе, на российских военных базах за рубежом, на Сахалине, Новосибирских островах, на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов, а также в Сирийской Арабской Республике", — сказали в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, в свои знания по географии также проверят министр обороны России генерал-армии Сергей Шойгу, его заместители, командующие военных округов, видов и родов войск.

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В этом году площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах. Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте — в 14:00 по московскому времени. Написать диктант онлайн можно будет в течение трех дней.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем Попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в РФ.