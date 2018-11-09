Президент внес на ратификацию в Парламент Договор о дружбе с Сирией

Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией 11 октября 2018 года.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент внес на ратификацию в Народное Собрание-Парламент Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией, подписанный в Дамаске 4 сентября, а также межправительственное Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества, подписанное в Дамаске 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

11 октября Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

По итогам переговоров стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, межправительственное соглашение по созданию совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Сирийский Парламент ратифицировал Договор о сотрудничестве с Абхазией

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.

Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.