Безопасность Европы прежде всего: Макрон встретился с Трампом в Париже

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе, передает РИА Новости.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", — заявил Макрон.

© Sputnik / Сергей Гунеев Макрон призвал к созданию "общеевропейской армии"

Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.

"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", — отметил Макрон.

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Он также призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.