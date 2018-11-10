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Президент США Дональд Трамп и президент Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018

Безопасность Европы прежде всего: Макрон встретился с Трампом в Париже

© AFP 2018 / SAUL LOEB
Новости
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе, передает РИА Новости.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", — заявил Макрон.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
Макрон призвал к созданию "общеевропейской армии"
Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.

"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", — отметил Макрон.

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Он также призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.

Теги:
переговоры, Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон, США, Франция


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