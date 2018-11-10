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Работники выносят мумифицированных животных, обнаруженные в Саккаре, Египет 10 ноября 2018

Мумифицированные львы, кобры и жуки: в Египте сделано новое открытие

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Новости
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Все обнаруженные артефакты можно будет с 15 ноября увидеть в музее, расположенном в районе Саккары. Выставка последних находок продлится один месяц.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Археологические миссии, ведущие раскопки в районе некрополя Саккара в окрестностях Каира, обнаружили несколько древнеегипетских гробниц, в которых есть мумифицированные животные, заявил в субботу журналистам министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани, передает РИА Новости.

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Министр рассказал, что в Саккаре были наидены три гробницы эпохи Нового царства (примерно, 1570 – 1070 до нового времени) и четыре, относящиеся к Древнему царству (по разным данным, примерно, 2780 – 2263 года до нового времени).

"Гробницы эпохи Нового царства использовались, в частности, для захоронения мумифицированных кошек", — сообщил аль-Анани.

Он подчеркнул, что в гробницах, по всей вероятности, хоронили кошек, состоявших на службе при храмах. Всего было обнаружено несколько сотен мумифицированных тел животных.

Мумифицированные кошки, обнаруженные в Саккаре, Египет
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Мумифицированные кошки, обнаруженные в Саккаре, Египет

В отдельном саркофаге обнаружены сотни мумифицированных скарабеев, найдены мумии кобры, крокодилов и льва.

Аль-Аннани также пообещал, что до конца 2018 года будет объявлено о двух новых важных археологических открытиях, сделанных в последнее время в Египте.

Работа археолога в районе некрополя Саккара в окрестностях Каира,Египет 10 ноября 2018
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Работа археолога в районе некрополя Саккара в окрестностях Каира,Египет 10 ноября 2018

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры).

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Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.

Теги:
археологи, находки, египет


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