Могерини о выборах в ДНР и ЛНР: незаконны и неправомерны

Ранее постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что выборы глав самопровозглашенных республик в Донбассе не противоречат минским соглашениям, так как в них идет речь только об органах местного самоуправления.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. ЕС не признает выборы в Луганске и Донецке, считает их незаконными и недействительными, заявила в субботу Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы в Луганске и Донецке и считает их незаконными и недействительными, передает РИА Новости.

"ЕС считает "выборы", запланированные на 11 ноября на не подконтрольных Украине территориях, так называемых ЛНР и ДНР, незаконными и не признает их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины", — говорится в распространенном в субботу заявлении Могерини.

Минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ, считает Могерини.

© Sputnik / Евгений Биятов США не признают запланированные на 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР

"Эти причины делают эти так называемые выборы недействительными", — заявила она.

"Европейский союз напоминает, что выполнение Минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и подчеркивает ответственность России в этом отношении. ЕС приветствует решение Украины продлить действие закона Об особом статусе отдельных районов Восточной Украины до конца 2019 года", — цитирует РИА Новости распространенное заявление.

"Положения Минских соглашений должны быть выполнены в полном объеме и без дальнейших задержек, начиная со всеобъемлющего прекращения огня и вывода тяжелых вооружений, с тем чтобы создать необходимые условия для политического перехода посредством местных выборов, которые они предусматривают", — подчеркнуто в заявлении.

В связи с этим в ЕС ожидают, что "Россия в полной мере воспользуется своим значительным влиянием" на Донецк и Луганск.

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Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает их результаты. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.