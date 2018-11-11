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Психологи рассказали об опасности соцсетей для здоровья

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Работа ученых Пенсильванского университета опубликована в журнале Journal of Social and Clinical Psychology.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Психологи из Пенсильванского университета в США выяснили, что длительное времяпрепровождение в соцсетях значительно усиливает чувство одиночества и может привести к депрессии, передает РИА Новости.

Иконка социальной сети Instagram на экране ноутб
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Свое исследование специалисты провели среди 143 студентов, активных пользователей Facebook, Instagram и Snapchat. Перед началом провели опрос для определения настроения и самочувствия испытуемых, а также замерили среднее время активности в соцсетях с помощью статистики iPhone.

Затем всех студентов разделили на две группы. В первой, послужившей контрольной, студенты провели в соцсетях столько же времени, сколько и раньше. Испытуемые второй группы, экспериментальной, тратили на каждую из соцсетей не более десяти минут в день. Наблюдения велись на протяжении трех недель.

По завершении эксперимента исследователи подготовили специальную анкету для студентов с семью показателями: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.

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© Sputnik / Григорий Сысоев
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В результате выяснилось, что одиночество и депрессия напрямую зависят от количества времени, проведенного в соцсетях. Более того, все члены экспериментальной группы показали значительно меньше симптомов депрессии в сравнении с контрольной группой.

"Это иронично, что меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким. Объяснение этому уже предложили некоторые специалисты, предположив, что причина тому — подсознательное сравнивание. Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него", — сказала руководитель группы исследователей Мелисса Г. Хант.

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Тем не менее, психологи пока не готовы проводить параллели с другими возрастными группами и социальными сетями, не представленными в эксперименте.

Теги:
психологи, США


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