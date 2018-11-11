12:47 11 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.85
  • EUR75.81
Поиск
Выборы в Донецкой народной республике

Денис Пушилин проголосовал на выборах в ДНР

© Sputnik / Валерий Мельников
Новости
Получить короткую ссылку
73 0 0

Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что наблюдатели из 22 стран подтвердили готовность приехать на выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Денис Пушилин проголосовал на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости.

"Сегодня очередной экзамен гражданской и политической позиции Донецкой народной республики… Очень надеемся на высокую явку, на социальную ответственность и на наших граждан. Мы выбираем свое будущее", — сказал Пушилин журналистам.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с заместителем председателя Европейской комиссии Ф. Могерини
© Sputnik / Сергей Пятаков
Могерини о выборах в ДНР и ЛНР: незаконны и неправомерны
Голосование проходило в здании общеобразовательной школы в Куйбышевском районе города Донецка. Пушилин прибыл на избирательный участок с супругой Ириной. Врио главы ДНР проголосовал по всем правилам. После получения бюллетеня он направился в кабинку для голосования.

В ЛНР поблагодарили международных наблюдателей за "моральную поддержку">>

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

 

Теги:
выборы, Денис Пушилин, Донбасс, Украина


Главные темы

  • Почтовый ящик
    Пишите письма

    В день написания бумажных писем колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия размышляет о преимуществах классической переписки.

    17
  • Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
    Почему на саммите ОДКБ не стали назначать нового генсека?

    Состоявшийся в Астане саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привлек к себе значительный интерес задолго до его официального открытия. Прежде всего потому, что в казахстанской столице предполагали обсудить главный для любой интеграционной структуры вопрос – кадровый.

    13
  • Рауль Хонелия
    Рауль Хонелия: от армянских источников к созданию кафедры "международников"

    10 ноября профессору Раулю Хонелия исполнился бы 81 год. Известный ученый, внесший уникальный вклад в абхазскую историческую науку, за ним также навсегда останется звание основателя кафедры международных отношений в Абхазском государственном университете.

    331

Орбита Sputnik

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

  • Сувенирная купюра номиналом 0 евро
    Запад не поможет

    В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия
Выступление китайских пилотов на истребителях J-10
Во всей красе: видео выступления китайских пилотов на истребителях J-10
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia