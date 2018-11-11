Денис Пушилин проголосовал на выборах в ДНР

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Денис Пушилин проголосовал на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости.
"Сегодня очередной экзамен гражданской и политической позиции Донецкой народной республики… Очень надеемся на высокую явку, на социальную ответственность и на наших граждан. Мы выбираем свое будущее", — сказал Пушилин журналистам.
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Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей.