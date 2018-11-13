В Калифорнии сообщили о 42 погибших в результате лесного пожара

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Власти объявили в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Число погибших в результате природного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа.

Associated Press Увеличилось число жертв при лесном пожаре в Калифорнии

Ранее сообщалось о 29 погибшем на севере и юге штата.

"На сегодняшний день были обнаружены еще 13 тел… Среди этих 13 погибших десять были обнаружены в городе Парадайс, еще три — в регионе Конкоу", — сообщил Хонеа.

По словам шерифа, пожар стал самым смертоносным природным пожаром за всю историю США.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров и разрушил 6,47 тысячи строений. На юге Калифорнии бушуют еще два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров. В результате возгораний на юге штата в общей сложности уничтожены 179 строений, еще 57 тысяч зданий находятся под угрозой.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.

Огненный торнадо в Калифорнии: пожар уничтожил Парадайс

Охвачен огнем: кадры пожара в городе Парадайс

Президент США Дональд Трамп в понедельник 12 ноября объявил в штате Калифорния режим крупного стихийного бедствия.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.



