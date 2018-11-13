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Международная конференция по Ливии в Палермо

Россия заявила о желании помочь преодолеть разногласия по вопросу Ливии

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Новости
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Международная конференция по Ливии, в которой принимает участие российский премьер-министр Дмитрий Медведев, проходит в Палермо 12-13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и руководствуется интересом сохранения территориальной целостности Ливии, заявил первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько, сообщает РИА Новости. 

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© Sputnik / Владимир Астапкович
Шойгу встретился с маршалом Ливии Хафтаром

"Мы не занимаем чью-либо сторону во внутриливийском конфликте. Руководствуясь интересом сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливии, поддерживаем сбалансированные контакты со всеми основными военно-политическими силами в этой стране", — сказал Приходько.

Он также отметил, что целью России является желание помочь преодолеть имеющиеся разногласия и договориться по оставшимся спорным вопросам.

Кроме того, Россия намерена в будущем восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Ливией после возникновения надлежащих условий, сказал Приходько.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12-13 ноября принимает участие в Международной конференции по Ливии в Палермо, организованной по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.



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