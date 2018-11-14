В автоаварии под Гудаутой пострадало 13 человек

СУХУМ, 14 ноя-Sputnik, Бадри Есиава. В Результате ДТП в районе села Звандрипш 13 человек были доставлены в Гагрскую, Гудаутскую и Центральную республиканскую больницы, прокомментировали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Столкнулись автомобиль Hyundai Sonata под управлением жителя села Ачандара 1981 года рождения и микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого был житель села Отхара 1961 года рождения. В результате ДТП водитель Hyundai госпитализирован, водитель спринтера и 11 его пассажирам оказана медицинская помощь", — прокомментировали в пресс-службе.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Более подробная информация о происшествии станет известно по результатам доследственной проверки и автотехнической экспертизы.

По информации врача-травматолога Саида Лазарева, в отделение ЦРБ доставили восемь пострадавших в результате ДТП. Часть из них уже выписали.

"Состояние пациентов, которые сейчас у нас находятся, от легкой до средней степени тяжести, кроме одного пострадавшего. У него тяжелое состояние, но угрозы жизни пока нет. Надеемся, что ситуация изменится только в лучшую сторону", — сказал врач.

Он также добавил, что по неподтвержденной информации, еще двое пострадавших находятся в Гагрской больнице. Те, кого изначально доставили в Гудаутскую больницу, были позже переведены в Сухум.