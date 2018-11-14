Конгресс США одобрил закон о создании агентства по кибербезопасности

Ранее документ был согласован верхней палатой, теперь он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает создание в министерстве внутренней безопасности отдельного агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное в среду сообщение ведомства.

"Картина киберугроз постоянно меняется, и нам надо гарантировать, что мы занимаем должную позицию для защиты инфраструктуры Америки от угроз цифровых и физических. Пришло время реорганизовать управление национальной защиты и программ МВБ в агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры", — приведены в релизе слова главы министерства Кирстьен Нильсен.

© REUTERS / Francois Lenoir Евросоюз намерен вводить санкции за кибератаки

Вопрос киберугроз и борьбы сними вышел на первый план в США после того, как прозвучали обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года правоохранительные органы, в том числе министерство внутренней безопасности, сообщали об угрозах взлома инфраструктуры систем голосования в США или о кражах данных зарегистрированных избирателей.

В предверии выборов Нильсен заявила об отсутствии признаков попыток сделать это со стороны иностранных государств.

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Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером и в обеих палатах конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.