Глава ОПЕК о ценах на нефть: по-прежнему адекватны

Ранее, на фоне заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в декабре, мировые цены на "черное золото" резко выросли.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил агентству Блумберг, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными и не оправдывают обвала цен во вторник, передает РИА Новости.

"Фундаментальные показатели нефтяного рынка "по-прежнему адекватны" и не оправдывают падения нефтяных цен во вторник", — пишет агентство, ссылаясь на слова аль-Мазруи.

Он подчеркнул, что ОПЕК+ не ориентируется на нефтяные цены, а дает оценку в первую очередь уровеню запасов сырья и старается поддерживать его в соответствии со средним пятилетним значением.

© Sputnik / Илья Питалев Цены на нефть подскочили из-за заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи

Аль-Мазруи также сказал, что ОПЕК и ее союзники могут сократить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

"Ранее мы уже сокращали добычу, чтобы достичь баланса на рынке, и если нужно поддерживать рынок сбалансированным, мы сократим снова", — заявил он.

Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений избыточного предложения и слабого спроса после публикации ноябрьского доклада ОПЕК. В нем организация допустила переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.

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На утренних торгах в среду нефть продолжала дешеветь, однако затем цены перешли к росту. По состоянию на 13.51 мск Brent уже дорожала на 0,98% — до 66,1 доллара за баррель, WTI — на 0,45%, до 55,92 доллара.