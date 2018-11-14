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Республиканская больница

Скончалась пассажирка микроавтобуса, попавшего в аварию под Гудаутой

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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150802

Автомобиль Hyundai Sonata и микроавтобус Mercedes-Benz столкнулись в районе села Звандрипш днем во вторник 13 ноября.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Одна из пострадавших в автоаварии в Гудаутском районе скончалась в Центральной республиканской больнице ночью в среду 14 ноября, проинформировали в приемном отделении медучреждения.

Часть автомобильной аптечки на месте столкновения. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
В автоаварии под Гудаутой пострадало 13 человек

"Женщина 72 лет была доставлена к нам с множественными повреждениями, если не ошибаюсь, из Гагрской больницы. Ночью она скончалась", - рассказала дежурная медсестра.

В результате ДТП в районе села Звандрипш, которое произошло во вторник 13 ноября, 13 человек были доставлены в Гагрскую, Гудаутскую и Центральную республиканскую больницы.

По предварительным данным следствия, авария произошла из-за того, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.



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