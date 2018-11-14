Союзы журналистов Абхазии и России подписали соглашение

Союз журналистов России подписал соглашение о сотрудничестве с журналистскими организациями Абхазии, Монголии, Узбекистана, Кипра и Кореи в среду 14 ноября.

МОСКВА, 14 ноя — Sputnik, Анжелика Бения. В рамках празднования 100-летия Союза журналистов России в Москве председатели журналистских организаций двух стран Владимир Соловьев и Руслан Хашиг подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава Союза журналистов Абхазии отметил, что "присутствие Абхазии на площадке Союза журналистов России – прекрасная возможность, которую абхазская сторона должна активно использовать".

"Все зависит от того, насколько активно мы будем проявлять инициативу, а ее всегда с теплом и пониманием поддерживают наши российские коллеги. В 1992 году в этом здании мне был вручен диплом за освещение грузино-абхазской войны. Это родные стены, близкие коллеги с которыми мы сотрудничаем в эфире и в печатных изданиях. Сейчас все это нужно обновить и в новых условиях ставить проекты, а их уже немало реализовано. Надеюсь, в таком же темпе будет развиваться сотрудничество не только российско-абхазское, но и абхазо-российское", – добавил Руслан Хашиг.

Глава абхазской делегации вручил Владимиру Соловьеву трехтомник "Образы Абхазии" Александра Орлова-Кретчмера и памятную медаль, посвященную 10-летию международного признания Россией независимости Абхазии.

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Политический комментатор Первого канала Евгений Баранов отметил, что для Абхазии подписание соглашения о сотрудничестве – возможность выйти на новую орбиту международных отношений.

"Пускай неформальную орбиту, но значительно важную в тех обстоятельствах, которые сейчас сложились в мире по отношению к моему второму государству, к моей Абхазии. Надеюсь, эти неформальные контакты будут расширяться. Как член Союза журналистов Абхазии, скажу, что для меня это большое событие", – поделился Баранов.

Соглашения о сотрудничестве Союз журналистов России также подписал с Южной Кореей, Узбекистаном, Польшей, Кипром, Сирией и Монголией.

© Sputnik / Анжелика Бения Союз журналистов России подписал соглашение о сотрудничестве с Союзами журналистов Абхазии.

Владимир Соловьев отметил важность инициативы, которую Союз журналистов России продвигает в ООН вместе с международной федерацией журналистов (МФЖ) — "Конвенцию о правах журналистов".

"Во-первых, это начало сотрудничества. В этом году нами подписано большое соглашение с Всекитайской организацией журналистов, у которой больше миллиона членов, у нас 70 000. Также подписаны соглашения с Абхазией, Монголией, Узбекистаном, Кипром, Кореей. Это даст нашим коллегам возможность обмениваться опытом и повышать квалификацию. Коллеги, которые вместе с нами подписали сегодня соглашение, некоторые из них не входят в МФЖ, такие как китайская и абхазская ассоциации. Мы будем помогать им сотрудничать", – добавил Соловьев.

Он напомнил о субрегиональной группе MED-Solidaire – сообщество единства и солидарности журналистов средиземноморско-черноморского региона в рамках МФЖ, созданной по итогам завершившегося 5 ноября 2018 года в Афинах конгресса "Диалоги журналистских союзов средиземноморско-черноморского региона".

Эту группу возглавляет координационный комитет из пяти человек, в который избраны представители руководства союзов Греции, Палестины, Португалии, России и Франции. Интересы Абхазии на форуме в Греции представлял Союз журналистов России, который подал заявку о вступлении абхазской организации в новое сообщество.

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На церемонии подписания присутствовал генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланже. Он отметил, что Союз журналистов России открывает для МФЖ окно в другие регионы.

Советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулиа от имени посольства поздравила журналистов Абхазии с подписанием соглашения, а Союз журналистов России с юбилеем.

"Членом Союза журналистов Абхазии был и мой отец Георгий Гулиа (автор исторических романов – ред.). Подписанный сегодня между Абхазией и Россией документ очень важен, так как с его помощью еще больше укрепятся дружественные отношения, будет обмен журналистскими делегациями, будут проведены пресс-туры и много другое. Этот договор открывает большие возможности для абхазских журналистов", – уверена она.

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Церемония подписания соглашений, приуроченная к 100-летию Союза журналистов России, состоялась в мраморном зале Дома журналистов в Москве 14 ноября.