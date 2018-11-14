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Сбор мандарин

Абхазия экспортировала в Россию более 1,8 тысячи тонн цитрусовых

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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В сутки через границу перевозится порядка 110 тонн цитрусовых.

СУХУМ, 14 НОЯ - Sputnik. Первые крупные партии мандаринов стали ввозить с 15 октября и на сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено порядка 1,8 тысячи тонн цитрусовых, сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления. 

"Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенный контроль такого груза проводится в приоритетном порядке. Кроме того, предприниматели используют институт периодического таможенного декларирования, а также подают в качестве декларации на товары транспортные, коммерческие и иные документы с предоставлением заявления, что значительно сокращает время прохождения необходимых таможенных процедур", - рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин.

Главным видом сельхозпродукции, ввозимой в Россию из Абхазии, являются цитрусовые. В этом году наблюдается рост товаропотока мандаринов из соседнего государства, отмечается в сообщении.

Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше
© Sputnik / Илона Хварцкия
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В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было через границу было перевезено порядка 700 тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем – 20 тонн мандаринов. В 2017 году резкое снижение товаропотока цитрусовых из Абхазии произошло из-за сельскохозяйственного вредителя - мраморного клопа, который нанес серьезный урон сельскому хозяйству республики Абхазия.

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Всего в прошлом году по итогам "мандаринового сезона" оформлено порядка 5,5 тысяч тонн мандаринов (для сравнения в 2016 г. - более 12 тыс. тонн), подчеркнуло Таможенное управление.



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