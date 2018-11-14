Гастрономический "обмен" и культурный шок: встрече народа абаза в Питере

О том, как прошла встреча народа абаза в Питере, какая там царила атмосфера, чем угощали друг друга участники торжества и почему некоторые испытали культурный шок, рассказал на радио Sputnik Абхазия помощник председателя Высшего совета ВААК Кан Тания.

Sputnik

Фуршет и танцы

После официальной церемонии у представителей абхазо-абазинского этноса в Санкт-Петербурге была возможность познакомиться поближе и пообщаться в неформальной обстановке. По рассказу помощника председателя Высшего совета ВААК Кана Тания, атмосфера там царила поистине братская. Абхазские и абазинские хозяйки угощали гостей своими национальными блюдами, некоторые из которых схожи между собой, но были и лакомства, с которыми они познакомились впервые.

© Фото : ВААК Первая встреча представителей народа абаза прошла в Санкт-Петербурге

"Абхазы попробовали абазинскую кухню, абазины – абхазскую. Некоторые блюда частично похожи, например, абыста (мамалыга - ред.), но делается чуть по-другому. Некоторые абхазы впервые отведали абазинские блюда, так же и абазины абхазские блюда", - поделился Тания и добавил, что многие из тех, кто пришел на мероприятие, написали заявление о вступлении во Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

© Фото : ВААК Первая встреча представителей народа абаза прошла в Санкт-Петербурге

Особый ритм и энергетику задали юные барабанщики из Абхазии, под аккомпанемент которых праздничный фуршет превратился в импровизированный танцевальный "концерт".

Единение народа

Тания отметил, что доволен тем, как прошла встреча в Санкт-Петербурге и ВААК планирует сделать их регулярными. Примерно раз в полгода. Он также поделился наблюдениями о том, что многие абазины хорошо знакомы с Абхазией и ее народом, чего не скажешь об абхазах.

"К сожалению, не многие абхазы так же много и хорошо знают об абазинах. Хотя, если выражаться метафорами, мы две дольки одного фрукта, и мы говорим на одном языке, пусть на разных диалектах. Я наблюдал культурный шок, в котором пребывали некоторые молодые люди из Абхазии, когда они впервые услышали, насколько абазинский язык похож на абхазский", - рассказал Кан Тания.

© Фото : ВААК Первая встреча представителей народа абаза прошла в Санкт-Петербурге

Подобные мероприятия способствует единению народа, и эта основная цель конгресса ВААК, подчеркнул он. Для того чтобы закрепить результат, чтобы общение людей не ограничилось одними встречами на подобных торжествах, на сайте конгресса они могут получать информацию обо всех важных событиях в жизни диаспоры по всему миру.

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Представители Всемирного абхазо-абазинского конгресса хотят скорее закрепить запланированные идеи, чтобы у проживающих в Санкт-Петербурге представителей диаспоры не было ощущения того, что это очередная встреча для галочки.